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Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев
18:16 29.12.2021 |
Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев, на 2022 год планируется нарастить этот показатель на четверть - до 300 млн, сообщается в пресс-релизе ведомства во вторник.
«В этом году предприятия, подчиняющиеся Гослесагентству, высадили 240 млн сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 млн древесных растений», - сообщил глава ведомства Юрий Болоховец, которого цитирует пресс-служба.
Гослесагентство уточнило, что 59,5 млн из 240 млн деревьев посажены в рамках президентской программы «Зеленая страна» по высадке 1 млрд деревьев за три года, реализация которой началась летом 2021 года.
Уточняется, что в Житомирской области высажен 51 млн деревьев, Ривненской - 29,5 млн, Волынской - 23,3 млн, Черниговской - 15,6 млн.
В лесостепных областях высажено 66,5 млн деревьев, в том числе в Киевской области - почти 20 млн, Полтавской и Сумской - почти по 10 млн, Черкасской - 8,2 млн, Харьковской - 6,2 млн, Винницкой - 5,2 млн, Тернопольской - 4,4 млн, Хмельницкой - 3,7 млн.
Помимо этого, в степных регионах страны лесоводы высадили 21,3 млн деревьев, в том числе в Луганской области -6,6 млн, Запорожской - 4,4 млн, Кировоградской - 3,8 млн, Херсонской- 2,7 млн.
По данным Гослесагентства, в Карпатах в 2021 году высажено 30,3 млн деревьев, в том числе 15,1 млн в Закарпатской области, во Львовской - 8,1 млн, в Черновицкой и Ивано-Франковской - по 3,5 млн.
Как сообщалось, президент Украины в июне 2021 года подписал указ о реализации в проекта «Зеленая страна» для увеличения количества лесов в стране. Цель проекта - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Планируется также в ближайшие три года высадить 1 млрд деревьев.
По данным Болоховца, высадка 1 млрд деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также для увеличения показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.
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