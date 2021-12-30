Финансовые новости
- |
- 30.12.21
- |
- 05:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом
17:46 29.12.2021 |
26 грудня у мистецькій галереї Михайла Поживанова «ABC-арт», та 28 грудня на засіданні Вченої ради Міжнародного Європейського Університету, відбулось урочисте нагородження Всесвітнім Орденом Зірки «КРЕДО».
Орденом нагороджують за внесок в розвиток суспільства найвидатніших людей України та світу в номінаціях: державної діяльності, громадської діяльності, науки, медицини, освіти, культури, мистецтва, спорту, журналістики, меценатства, благодійності, бізнесу, юриспруденції.
Нагородження проводилося з подання БО «Комітет з громадських нагород України», почесний президент Чередниченко Дмитро Миколайович, за рішенням ГО «Грандів, рейтингів і номінацій» (ГРІН), почесний президент Роман Володимирович Каширін та по версії міжнародного інформаційного агентства "Культурна дипломатія, директор Максим Володимирович Тютюнников. Захід проводився за підтримки Міжнародного Європейського Університету.
Нагороди отримали:
• Франц Володимир фон Габсбург-Лотринген - ерцгерцог Австрії, Президент Міжнародного Європейського Університету;
• Алла Сергіївна Наволокіна - перший проректор та співзасновник Міжнародного Європейського Університету;
• Михайло Олександрович Поживанов - український політик, доктор технічних наук, професор;
• Павло Миколайович Зібров - народний артист України;
• Іво Васильович Бобул - народний артист України;
• Олександр Йосипович Злотник - народний артист України, Ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра;
• Наталія Михайлівна Шелепницька - народна артистка України, Посол Миру;
• Віра Олексіївна Ревенко - народна артистка України;
• Максим Олександрович Жалдак - голова Київського обласного осередку асоціації імплантологів України.
Також на заході відбулося нагородження Екологічним Орденом Міжнародної премії «GREEN AWARD» Директора Одеського зоопарку Ігоря Володимировича Белякова
Ведучими заходу були:
• Валерій Потьомкін - народний артист України, Президент Міжнародного Благодійного фонду «Головний Дід Мороз Країни».
• Олег Пінчук - народний художник України, міжнародний експерт Shanghai Art Collection Museum of SRIC, директор Європейської школи мистецтв.
• Роман Каширин - Почесний президент ГО "Грандів, рейтингів і номінацій" (ГРІН).
Також на заході відбулося нагородження Екологічним Орденом Міжнародної премії "GREEN AWARD" Директора Одеського зоопарку Ігоря Володимировича Белякова.
Всесвітній Орден Зірки "КРЕДО" девіз "До зірок", вручається за досягнення людства, «кращим з кращих» в різних сферах людського життя. Композиція в центрі нагороди найближча до Сонця зоряна система з найближчої до землі зіркою Альфа Центавра найяскравіша зоря в сузір'ї Центавра й третя за яскравістю на всьому небі - символізує прагнення до вищих ідеалів. Зірка - образ багатозначний. Це символ вічності, світла, високих устремлінь, ідеалів. Символічні аспекти образу пов'язані з ідеєю множинності (зірки на небі - символ неосяжної безлічі) і організації, порядку.
На протязі 12 років Орденом були нагороджені вчені, космонавти, політики, артисти, музиканти, медики, художники, дипломати, громадські діячі.
-Борис Євгенович Патон - герой України, Президент Національної академії наук України, Президент Міжнародної асоціації академій наук, перший в історії Герой України, почесний член Римського клуба.
-Семен Поташник - герой України, український промисловий діяч, голова правління ВАТ «Укргідроенерго», президент «Асоціації Укргідроенерго», член центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків України.
-Леонід Костянтинович Каденюк - герой України, генерал-майор ВПС України.
-Богдан Сильвестрович Ступка - герой України, український актор театру і кіно.
Народні артисти: актриса театру і кіно Лариса Кадочникова, Євгенія Басалаєва - піаністка,педагог, Ламара Чкония - оперна співачка, Олексій Кужельный, Армен Джигарханян, Лія Ахеджакова - актриса театру і кіно.
-Олег Пінчук - народний художник, скульптор.
-Андрій Чебикин - народний художник.
-Тетяна Фаберже - почесний голова меморіального фонду "Фаберже".
У жовтні 2010 року нагороджений екс-президент США Білл Клінтон за сприяння в участі польоту українського космонавта-дослідника Леоніда Каденюка в космос на борту американського космічного корабля "Колумбія".
У листопаді 2010 року нагороджений Президент Ізраїлю Шимон Перес.
Також нагороду отримали:
-Монсеррат Кабальє - оперна співачка.
-П'єр Рішар - актор.
-Томас Андер - співак.
-Міхаела Роуз ( "Арабески").
-Гарі Мур - музикант. та інші.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев
|Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом
|Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер
|«Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве
|Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн
|Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году
Это интересно
|«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
|В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19
|Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет