 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом





26 грудня у мистецькій галереї Михайла Поживанова «ABC-арт», та 28 грудня на засіданні Вченої ради Міжнародного Європейського Університету, відбулось урочисте нагородження Всесвітнім Орденом Зірки «КРЕДО».

Орденом нагороджують за внесок в розвиток суспільства найвидатніших людей України та світу в номінаціях: державної діяльності, громадської діяльності, науки, медицини, освіти, культури, мистецтва, спорту, журналістики, меценатства, благодійності, бізнесу, юриспруденції.





Нагородження проводилося з подання БО «Комітет з громадських нагород України», почесний президент Чередниченко Дмитро Миколайович, за рішенням ГО «Грандів, рейтингів і номінацій» (ГРІН), почесний президент Роман Володимирович Каширін та по версії міжнародного інформаційного агентства "Культурна дипломатія, директор Максим Володимирович Тютюнников. Захід проводився за підтримки Міжнародного Європейського Університету.

Нагороди отримали:

• Франц Володимир фон Габсбург-Лотринген - ерцгерцог Австрії, Президент Міжнародного Європейського Університету;





• Алла Сергіївна Наволокіна - перший проректор та співзасновник Міжнародного Європейського Університету;





• Михайло Олександрович Поживанов - український політик, доктор технічних наук, професор;





• Павло Миколайович Зібров - народний артист України;





• Іво Васильович Бобул - народний артист України;





• Олександр Йосипович Злотник - народний артист України, Ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра;





• Наталія Михайлівна Шелепницька - народна артистка України, Посол Миру;





• Віра Олексіївна Ревенко - народна артистка України;





• Максим Олександрович Жалдак - голова Київського обласного осередку асоціації імплантологів України.

Також на заході відбулося нагородження Екологічним Орденом Міжнародної премії «GREEN AWARD» Директора Одеського зоопарку Ігоря Володимировича Белякова

Ведучими заходу були:

• Валерій Потьомкін - народний артист України, Президент Міжнародного Благодійного фонду «Головний Дід Мороз Країни».





• Олег Пінчук - народний художник України, міжнародний експерт Shanghai Art Collection Museum of SRIC, директор Європейської школи мистецтв.





• Роман Каширин - Почесний президент ГО "Грандів, рейтингів і номінацій" (ГРІН).

Також на заході відбулося нагородження Екологічним Орденом Міжнародної премії "GREEN AWARD" Директора Одеського зоопарку Ігоря Володимировича Белякова.

Всесвітній Орден Зірки "КРЕДО" девіз "До зірок", вручається за досягнення людства, «кращим з кращих» в різних сферах людського життя. Композиція в центрі нагороди найближча до Сонця зоряна система з найближчої до землі зіркою Альфа Центавра найяскравіша зоря в сузір'ї Центавра й третя за яскравістю на всьому небі - символізує прагнення до вищих ідеалів. Зірка - образ багатозначний. Це символ вічності, світла, високих устремлінь, ідеалів. Символічні аспекти образу пов'язані з ідеєю множинності (зірки на небі - символ неосяжної безлічі) і організації, порядку.

На протязі 12 років Орденом були нагороджені вчені, космонавти, політики, артисти, музиканти, медики, художники, дипломати, громадські діячі.

-Борис Євгенович Патон - герой України, Президент Національної академії наук України, Президент Міжнародної асоціації академій наук, перший в історії Герой України, почесний член Римського клуба.

-Семен Поташник - герой України, український промисловий діяч, голова правління ВАТ «Укргідроенерго», президент «Асоціації Укргідроенерго», член центрального правління Науково-технічної спілки енергетиків України.

-Леонід Костянтинович Каденюк - герой України, генерал-майор ВПС України.

-Богдан Сильвестрович Ступка - герой України, український актор театру і кіно.

Народні артисти: актриса театру і кіно Лариса Кадочникова, Євгенія Басалаєва - піаністка,педагог, Ламара Чкония - оперна співачка, Олексій Кужельный, Армен Джигарханян, Лія Ахеджакова - актриса театру і кіно.

-Олег Пінчук - народний художник, скульптор.

-Андрій Чебикин - народний художник.

-Тетяна Фаберже - почесний голова меморіального фонду "Фаберже".

У жовтні 2010 року нагороджений екс-президент США Білл Клінтон за сприяння в участі польоту українського космонавта-дослідника Леоніда Каденюка в космос на борту американського космічного корабля "Колумбія".

У листопаді 2010 року нагороджений Президент Ізраїлю Шимон Перес.

Також нагороду отримали:

-Монсеррат Кабальє - оперна співачка.

-П'єр Рішар - актор.

-Томас Андер - співак.

-Міхаела Роуз ( "Арабески").

-Гарі Мур - музикант. та інші.



