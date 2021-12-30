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Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер
15:55 29.12.2021 |
Количество вакцинированных против COVID-19 взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В ближайшее время прививки получат 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться. С начала года в Украину поставлено 40 млн доз вакцин", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.
Кабинет министров израсходовал более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19, указал Шмыгаль.
Он добавил, что в 2022 году Украина также будет обеспечена достаточным количеством вакцин против COVID-19.
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