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Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году
09:44 17.12.2021 |
Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиа техники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters", - написал Монастырский на своей странице в фейсбуке.
Он отмтеил, что построят Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.
По словам министра, вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух важных проектов - "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности".
Монастырский пояснил, что "Единое аэромедицинское пространство" позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. "Европейский хаб пожарной безопасности" поможет предупредить до 90% лесных пожаров благодаря использованию противопожарных самолетов производства ГП "Антонов".
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