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Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию
09:06 13.12.2021 |
Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин, говорится в пресс-релизе банка.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.
$120 млн помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.
Закупка также даст возможность 10 млн человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.
Остальные $30 млн будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление способности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.
"Новое дополнительное финансирование поможет Украине и дальше усиливать меры по противодействию COVID-19 и ускорить вакцинацию. Уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе. Поэтому существуют такие высокие потери человеческих жизней, так же как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса", - сказал Аруп Банерджи, Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.
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