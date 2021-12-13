Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

Украина получила 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Укринформ.

"10 декабря 2021 года Европейский инвестиционный банк, банк ЕС, перечислил Украине 50 миллионов евро, которые профинансируют закупку необходимых вакцин от COVID-19. Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную долю от количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году", - говорится в сообщении.

Финансовая операция является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

"Как одни из главных финансовых партнеров Украины и часть инициативы Team Europe, мы рады поддержать усилия правительства Украины в борьбе против COVID-19. Для скорейшего привлечения средств нам удалось внести изменения в уже утвержденный и действующий кредит. 50 млн евро, перепрофилированные для этой цели, будут использованы для оперативной закупки вакцин", - заявил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Как сообщается, речь идет о "Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины" (ПРМИУ/UMIP), подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19. Соглашение о перепрофилировании кредита в 50 миллионов евро было ратифицировано Украиной в октябре 2021 года.

"Благодаря дополнительной поддержке от ЕИБ мы продолжаем обеспечивать надлежащее финансирование для поддержки системы здравоохранения Украины и способствовать усилению мер защиты населения в ответ на кризис COVID-19. Мы верим, что вместе мы можем побороть пандемию", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что кредит ЕИБ чрезвычайно важен для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановление после нее.

"Поддержка закупки вакцин, в дополнение к уже привлеченной от ЕС помощи в борьбе против COVID-19, ускорит процесс вакцинации в Украине. Мы верим, что этот шаг станет весомым вкладом в защиту украинского населения, уменьшит нагрузку на медицинских работников и больницы, а также будет способствовать устойчивости системы здравоохранения Украины в будущем", - сказал посол.

В Минздраве проинформировали, что закупку вакцин против COVID-19 за средства, предоставленные ЕИБ, осуществит компания Crown Agents.