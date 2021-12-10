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Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев
13:05 10.12.2021 |
С 10 декабря вводится в действие Закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", а именно начинает действовать первый этап ограничений.
В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.
За нарушение этой нормы для торговой точки предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение - от 3400 до 8500 грн.
Цель такого решения - предотвратить образование пластиковых отходов.
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