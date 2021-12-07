Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

В Украине появились мошеннические схемы, при которых злоумышленники от имени Министерства здравоохранения пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие персональные данные под предлогом выплаты "ковидной" тысячи за вакцинацию, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. В настоящее время они от имени Минздрава присылают информацию с просьбой прислать номер карточки (банковской - ИФ) и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не отправлялись гражданам", - заявил он на брифинге в понедельник.

Ляшко также сообщил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина начнется 19 декабря. Механизм получения финансовой помощи - оnline через мобильное приложение "Дия".