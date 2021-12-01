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Введения бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022г – Ляшко
20:02 30.11.2021 |
Введения в Украине бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022 года, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше", - сказал он в интервью BBC.
Ляшко отметил, что сроки принятия решения о введении бустерных доз зависят от многих факторов.
"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, первой прививкой у нас будут вакцинированы, по крайней мере, 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", - сказал он.
По словам Ляшко, вакцин в Украине достаточно, Минздрав подписал контракты на поставки на следующий год.
"Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача - 70%", - сказал он.
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