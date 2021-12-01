Введения бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022г – Ляшко

Введения в Украине бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022 года, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше", - сказал он в интервью BBC.

Ляшко отметил, что сроки принятия решения о введении бустерных доз зависят от многих факторов.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, первой прививкой у нас будут вакцинированы, по крайней мере, 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", - сказал он.

По словам Ляшко, вакцин в Украине достаточно, Минздрав подписал контракты на поставки на следующий год.

"Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно большее население, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача - 70%", - сказал он.