Эксперты из разных сфер медицины дали рекомендации пациентам, переболевшим COVID-19, в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Первое, старайтесь быть как можно больше на свежем воздухе, но при условии, что температура воздуха не ниже -4 или -5. Второе, старайтесь выполнять физические упражнения, но в большинстве аэробного характера", - рекомендует руководитель направления реабилитации сети медицинских клиник "Адонис" Вадим Керестей.

Кроме этого, он прокомментировал популярную в настоящее время рекомендацию пациентам после COVID-19 "надувать шарики".

"Надувать шарики категорически нельзя. Тренировка должна быть направлена не на выдох, а на вдох, чтобы увеличить жизненную емкость легких и задействовать как можно больше легочной ткани для улучшения газообмена", - сказал Керестей.

В свою очередь завкафедрой нефрологии Национального университета здравоохранения Украины (НУЗУ) им.Шупика Дмитрий Иванов порекомендовал пациентам после COVID-19 сдать анализы и провести основные диагностические исследования.

"Сдайте анализ крови, мочи, измеряйте артериальное давление после COVID-19. Оцените, нужен ли вам доктор вообще в этой ситуации, комфортно ли вы себя чувствуете, нужна ли вам какая-то помощь", - сказал он.

Со своей стороны доцент кафедры кардиохирургии НУЗУ, врач-кардиолог высшей категории Наталья Ященко порекомендовала перенесшим COVID-19 физические, дозированные нагрузки, контроль артериального давления и пищевого поведения. При этом она подчеркнула, что поводом для своевременной врачебной помощи может быть острое ухудшение состояния в виде повышения или снижения артериального давления, повышение или снижение частоты сердечных сокращений, прогрессирующая боль в грудной клетке, которая не снижается в течение нескольких часов.

В свою очередь акушер-гинеколог высшей категории Владимир Терехов обратил внимание, что "одним из признаков выздоровления для супружеских пар является желание родить ребенка".

"Если супружеская пара хочет реализовать свой долг и родить ребенка, то это и есть индикатор, который говорит об их выздоровлении. Реализовать базовую функцию или размножаться - очень важно этим важно заниматься после реабилитации", - сказал Терехов.

Вместе с тем психолог, психоаналитик Елена Буц рекомендует пациентам диетологию: минералы, витамины, коферменты - то, что, по ее словам, повышает иммунитет и приносит счастье.









