С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

С 28 декабря в Украине в водительских удостоверениях в случае сдачи экзамена на авто с автоматической коробкой передач появится отметка в виде кода "78". Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

С такой отметкой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

Сейчас в украинском водительском удостоверении вместо пиктограмм (например, очки) на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.