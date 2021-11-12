Иван Ниякий: Вскоре система дипломирования моряков перестанет быть пятном на имидже Украины

На прошлой неделе, 4 ноября, МИУ объявило, что электронный кабинет моряка восстановил работу, а также запущена международная система тестирования CES (Crew Evaluation System). Как это повлияет на процесс получения документов моряками и с какими трудностями им приходилось сталкиваться, рассказал вице-президент Морской палаты Украины, директор ООО «Краншип» Иван Ниякий.

Последние несколько лет кто только не писал и не говорил о проблемах наших моряков. Почему это считается проблемой в нашей стране?

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) - главный международный документ в сфере дипломирования, к ней Украина присоединилась в 1996 году. Так в соответствии с конвенцией, раз в 5 лет каждый моряк должен подтверждать сохранение профессиональной пригодности.

Также, согласно конвенции, наши моряки со стажем могут получить продление документов без всяких экзаменов. Как это происходит в Болгарии, Грузии, Румынии и других странах, но не у нас. На судах группы компаний Трансшип трудится около 800 моряков разных национальностей и самые большие проблемы с рабочими документами именно у украинцев.

В Украине многие годы действовала норма, согласно которой абсолютно любой моряк для подтверждения рабочего диплома должен был сдавать экзамен. А чтоб быть к нему допущенным, ему необходимо было пройти ряд курсов в учебно-тренажерных центрах (УТЦ).

Но дело ведь не только в обязательной сдаче экзамена. В 2018 году с появлением Морской администрации вся система дипломирования превратилась в многомиллионную коррупционную схему. Появились "клубные" УТЦ, полностью подконтрольные руководству Морада, которые тут же подняли цены в 8 раз, а сдача экзамена без взятки стала невозможной. В результате, если в 2017 году обновление документов стоило 1 000 долларов, то в начале 2021 морякам приходилось отдавать до 10 000 долларов.

Что изменилось сейчас? С приходом нового министра инфраструктуры и его команды ожидались изменения в процессе дипломирования моряков. Так и произошло. В июле 2021 года СБУ накрыла всю коррупционную сеть, изъяла оборудование и программное обеспечение, которые хранили персональные данные всех украинских моряков и находились в частных (!) руках. На налаживание процессов понадобилось время, и система замерла на несколько месяцев, при этом морякам продлили документы на год, что позволило нивелировать возможные проблемы при трудоустройстве.

Очень многие пиарились на теме дипломирования. Но решение проблемы заслуга не только министра. Внесли позитивные изменения в систему дипломирования и народные депутаты, приняв в июне законопроект 3944. Подготовленный в явной спешке, принятый сразу в двух чтениях, документ, тем не менее, отменил норму в Кодексе торгового мореплавания об обязательной сдаче экзамена при подтверждении рабочих документов.

Исходя из этого можно сделать вывод, что на проблемы в отрасли обратили внимание, но их ещё много. Не решены вопросы с незаконно назначенными капитанами портов, деятельностью посредника Морречсервис, по-прежнему действуют различные агенты и "помощники". Нормативная база требует серьезной доработки. Зато уже сегодня моряк может свободно пройти курсы в выбранном УТЦ, автоматически подтвердить рабочие документы, сдать тест для присвоения в системе CES.

И если идти по заданному курсу, то через полгода-год система дипломирования моряков перестанет быть позорным пятном на международном имидже нашей страны.

Справка. Иван Ниякий - вице-президент по морскому праву Морской палаты Украины с августа 2018 года. В апреле 2020 года возглавил компанию «Краншип», которая убрала с пляжа в Одессе потерпевший крушение танкер «Делфи». Компания «Краншип» входит в группу компаний «Трансшип», принадлежащих Андрею Иванову.





