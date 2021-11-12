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Украинцы не смогут удалять сертификаты. Из приложения «Дія» после обновления уберут одну функцию
14:29 12.11.2021 |
Из государственного портала "Дія" после обновления убрали функцию удаления сертификата. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Так, Федоров сообщил, что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил ковид-сертификат из "Дії" в самый неподходящий момент.
"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще эту функцию "Удалить сертификат", - сообщил министр.
После одобрения Google/Apple новая версия "Дії" будет доступна всем.
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