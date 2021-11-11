В Украине проводят рейды для борьбы с нелегальными перевозчиками

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) совместно с Национальной полицией Украины 11 ноября провела первый рейд по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал глава Уктрансбезопасности Евгений Зборовский на брифинге 11 ноября.

«Проблема нелегальных перевозчиков очень актуальна, особенно во время пандемии COVID-19, когда легальные перевозчики работают с существенными ограничениями в связи с карантином. Нелегальные перевозчики позволяют себе не соблюдать никакие нормы, что несет опасность для пассажиров. Мы сегодня провели первый такой рейд для борьбы с нелегальными перевозчиками, и я точно могу анонсировать, что они будут проходить и дальше», - сказал Зборовский.

Он добавил, что с 1 октября в Украине вступили в силу новые штрафы для нарушителей правил перевозок пассажиров и грузов на транспорте. По словам главы Уктрансбезопасности, нелегальные перевозчики, обнаруженные в ходе рейда 11 ноября, должны будут уплатить штрафы в размере не менее 17 тыс. грн.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что полиция и Уктрансбезопасность объединили усилия для борьбы с нелегальными перевозчиками.

«Мы объединились с Уктрансбезопасности для того, чтобы нацелить наше внимание на нелегальных перевозчиков и преодолеть это явление совместными усилиями», - сказал он.

Как сообщал Укринформ, 1 октября 2021 года в Украине вступили в силу законы «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» , в соответствии с которыми за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусматривается штраф в размере 17 тыс. грн.