Минцифры не планирует добавлять в «Дию» справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Министерство цифровой трансформации Украины не получало технического задания со стороны Министерства здравоохранения на внедрение возможности отображения справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 в приложение "Дия".

"Насколько мне известно, Минздрав утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к COVID-вакцинации. По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технического задания. Поэтому не могу сказать, когда появится возможность генерировать такую справку в приложении "Дия", - сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "Украинская правда".

В то же время он отметил, что после того как такое техническое задание будет получено, услуга заработает спустя всего несколько дней.

Федоров также считает, что все, связанное в Украине с коронавирусом, нужно сделать цифровым, чтобы у всех был равный доступ к технологиям - и у тех, кто сделал прививки, и у тех, кто не сделал.

Кроме того, Федоров сообщил, что уже на этой неделе в "Дие" появится возможность сгенерировать результаты ПЦР-тестирования.

Как сообщалось, Минздрав Украины приказом №2394 от 2 ноября утвердил форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19. При этом Минздрав напомнил, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.