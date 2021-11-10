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Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами
16:06 10.11.2021 |
Кабинет министров Украины 10 ноября постановлением "Некоторые вопросы относительно опасных пород собак" внес изменения в Порядок и правила в проведение обязательного страхования ответственности собственников собак за вред, который может быть нанесен третьим лицам.
Постановлением утвержден "Перечень опасных пород собак" включающих 52 породы, в то время как аналогичный перечень, закрепленный додатком 1 Постановления правительства от 2002 года, включал 88 пород.
Согласно принятому постановлению, заключение договора страхования является обязательным при регистрации или перерегистрации животного.
Согласно пояснительной записке к постановлению целью его принятия является реализация положения Закона Украины от 15 июля 2021 года "О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского союза в сфере охраны животного и растительного мира", который вводится в действие 8 ноября 2021 года.
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