Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

Кабинет министров Украины внедрил возможность внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) подавать через портал "Дия" заявления о денежной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В проекте решения отмечается, что в настоящее время внутренне перемещенные лица вынуждены подавать полный пакет документов для назначения такой помощи на следующий шестимесячный срок, фактически дублируя документы и информацию, которая уже находятся во владении субъекта предоставления административных услуг, что не соответствует действующему законодательству в сфере предоставления таких услуг.

Документом внедряется подача такими лицами заявления о назначении денежной помощи на следующий шестимесячный срок при отсутствии изменений, которые влияют на ее назначение, или заявления о прекращении выплаты помощи в электронной форме на портале "Дия" по декларативному принципу.

Кроме того, предусматривается проверка в режиме реального времени наличия лица, которое подает заявление в электронной форме, программными средствами портала, и членов его семьи в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах путем электронного информационного взаимодействия с использованием информационных систем Минсоцполитики с указанной базой.