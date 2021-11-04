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Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»
08:54 04.11.2021 |
Кабинет министров Украины внедрил возможность внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) подавать через портал "Дия" заявления о денежной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
В проекте решения отмечается, что в настоящее время внутренне перемещенные лица вынуждены подавать полный пакет документов для назначения такой помощи на следующий шестимесячный срок, фактически дублируя документы и информацию, которая уже находятся во владении субъекта предоставления административных услуг, что не соответствует действующему законодательству в сфере предоставления таких услуг.
Документом внедряется подача такими лицами заявления о назначении денежной помощи на следующий шестимесячный срок при отсутствии изменений, которые влияют на ее назначение, или заявления о прекращении выплаты помощи в электронной форме на портале "Дия" по декларативному принципу.
Кроме того, предусматривается проверка в режиме реального времени наличия лица, которое подает заявление в электронной форме, программными средствами портала, и членов его семьи в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах путем электронного информационного взаимодействия с использованием информационных систем Минсоцполитики с указанной базой.
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