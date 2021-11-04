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АНАЛИТИКА

Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

08:40 04.11.2021 |

Украина

 

Проверку наличия COVID-19-сертификатов уполномочены проводить работники Национальной полиции, Национальной гвардии, а также должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления, пояснила ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" член Ассоциации юристов Украины Анастасия Цибулько.

Юрист обратила внимание, что при проверке представители уполномоченных органов будут считывать QR-кода COVID-сертификата.

Образцы COVID-сертификатов, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления в электронной и бумажной форме утверждены постановлением правительства. При этом каждый сертификат должен содержать уникальный номер, название вакцины, персональные данные владельца, данные о производителе вакцины и даты вакцинации.

Цибулько напомнила, что на сегодняшний день ответственность за отсутствие COVID-сертификата предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа на граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, а для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

При наложении штрафа за отсутствие COVID-сертификата уполномоченные органы должны составить протокол о привлечении к админответственности. Протокол направляется в соответствующий суд, который должен рассмотреть дело в течение 15 дней.

Цибулько подчеркнула, что обжаловать протокол, составленный работником Нацполиции, нельзя, однако "можно подать письменные объяснения для выражения несогласия или обоснованное ходатайство о закрытии производства при наличии оснований для закрытия производства".

Комментируя работу транспорта в условиях карантинных ограничений, Цибулько отметила, что законодательство не предусматривает возможность высадки пассажира без COVID-сертификата из транспортного средства.

В свою очередь, эксперты юридической компании "Омерта" агентству отметили, что водители общественного транспорта не могут проверять наличие COVID-сертификатов, однако они обязаны предупредить пассажиров о необходимости проверки и наличии документов о вакцинации.

Кроме того, юристы обратили внимание, что в торгово-развлекательных центрах COVID-сертификаты проверяет персонал этих заведений, на железнодорожном транспорте его наличие имеют право проверять проводники.

"Проверки будут организованы в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - отметили эксперты.

Юристы подчеркнули, что все данные о вакцинации граждан уже есть в реестрах, которые также подключены к международным базам, а информация будет проверяться очень тщательно. Они прогнозируют, что проверки COVID-сертификатов по QR-коду будут проводиться выборочно соответствующими рейдовыми группами в местах, где есть ограничения в соответствии с установленным карантином.

"Полицейские имеют на личных планшетах соответствующее программное обеспечение и с помощью этого программного обеспечения могут сканировать QR-код и проверять действие сертификата. При этом в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты: информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения", - отметили в юркомпании.

При этом эксперты "Омерты" обратили внимание, что изменениями в "карантинное" постановление №1236 ответственность за отсутствие вакцинации или ПЦР-теста на маршрутах межобластного сообщения переносится с перевозчика непосредственно на потребителя транспортных услуг - пассажира.

В то же время, в отличие от автомобильного транспорта, в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие COVID-сертификатов у пассажиров несет перевозчик.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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