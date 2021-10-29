Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

В ночь на воскресенье, 31 октября, Украины перейдет на "зимнее время". В 4:00 часы переведут на один час назад.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.

Как сообщалось, Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отказе от перехода на "летнее время" зимой. Об этом заявил председатель Верховной Рады и автор законопроекта Руслан Стефанчук.

"Произошло то, что мы перешли на летнее время, и голосовать его (законопроект – ИФ) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект - это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята", - сказал Стефанчук, объясняя, почему законопроект не был проголосован во втором чтении.