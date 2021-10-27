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Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября - Ляшко
08:40 27.10.2021 |
Жители Украины, которые действительно имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, смогут получать соответствующие справки с 8 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В интервью изданию "Украинская правда" чиновник отметил, что в данный момент получить такую справку невозможно.
"Нет (в данный момент справку о наличии противопоказаний к вакцинации - ИФ), но будут с 8 ноября", - заявил министр.
В то же время он отметил, что пока не знает, будет ли указанная справка отображаться в приложении "Дія".
"Насчет "Дії" пока не скажу. В "Дії" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тест. О вакцинации уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни - на подходе", - отметил Ляшко.
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