Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль
13:41 20.10.2021 |
Кабинет министров не планирует вводить полный локдаун по всей стране.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.
"Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни. Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы", - подчеркнул премьер.
В то же время он напомнил, что бизнес и общественные учреждения могут работать даже в "красной" карантинной зоне.
"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как говорил на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам главы правительства, за прошлые сутки в Украине совершили рекордное количество прививок против COVID-19 - 225 тысяч. Он уточнил, что регионам поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель 1,5 млн прививок в неделю.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте
|Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль
|Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»
|Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»
|Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко
|Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз
Это интересно
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen