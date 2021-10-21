Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует вводить полный локдаун по всей стране.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни. Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы", - подчеркнул премьер.

В то же время он напомнил, что бизнес и общественные учреждения могут работать даже в "красной" карантинной зоне.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как говорил на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, за прошлые сутки в Украине совершили рекордное количество прививок против COVID-19 - 225 тысяч. Он уточнил, что регионам поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель 1,5 млн прививок в неделю.