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Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз
18:34 06.10.2021 |
Кабинет министров Украины одобрил повышение штрафов за незаконный вылов рыбы, размер штрафной санкции за незаконный вылов того или иного вида водных биоресурсов пересмотрен в зависимости от его редкости и хозяйственной ценности и увеличен в разы. Данная мера позволит привести законодательство в соответствие с нынешними экономическими реалиями.
Соответствующее постановление, вносящее изменения в постановление Кабмина "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов"№ 1209 от 21 ноября 2011 года правительство приняло на заседании в среду.
Согласно пояснительной записке к документу, штраф за незаконный вылов карася серебристого вырастет в 93 раза (с 17 до 1,58 тыс. грн), окуня - в 186 раз (с 17 до 3,16 тыс. грн), красноперки - в 23 раза (с 68 до 1,56 тыс. грн), леща - в 9,7 раз (с 170 до 1,65 тыс. грн), щуки - в 10,2 раза (с 340 до 3,47 тыс. грн), сома - в 12 раз (с 425 до 5,12 тыс. грн), раков - в 130 раз (с 25,5 до 3,33 тыс. грн) и пр.
Документ уточняет, что ранее существовавшие штрафы за данное правонарушение не соответствуют существующей экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Таким образом, рост материальной ответственности за незаконный вылов рыбы позволит обеспечить рациональное природопользование и устойчивое развитие рыбного хозяйства.
Помимо того, реализация постановления увеличит поступления от возмещения причиненных рыбному хозяйству Украины убытков в местные бюджеты.
По данным на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, государственная политика в отношении прибегающих к незаконному рыболовству лиц будет в дальнейшем все более ужесточаться.
"Массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины, а сдерживающие рычаги до сих пор не действовали так, как надо. Браконьеру проще заплатить штраф, потому что он составил 0,000001% от их заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе", - цитирует ведомство своего министра Романа Лещенко в сообщении.
Как сообщалось, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в декабре 2020 года заявило о планах значительно повысить размер штрафов в сфере экологии, браконьерства, преступлений должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами.
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