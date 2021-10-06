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Украина опустилась на 38 место в мировом рейтинге престижности паспортов
22:56 05.10.2021 |
Украина потеряла еще одну позицию в рейтинге Индекса паспортов мира и сейчас занимает 38 место.
Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов от компании Henley&Partners на четвертый квартал 2021 года
По данным составителей рейтинга, Украина опустилась в рейтинге с 37 на 38 место из-за введения визы по прибытии с Кенией. В то же время обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира.
Возглавляют рейтинг Япония и Сингапур, для граждан которых доступно 192 безвизовых направления. Германия, которая вместе с Южной Кореей занимает второе место (190 безвизовых направлений).
При этом составители рейтинга отмечают, что закрытые последние 18 месяцев границы привели к самому большому разрыву в возможностях путешествовать за 16-летнюю историю рейтинга.
Так, граждане Японии и Сингапура теоретически могут въехать на 166 стран больше, чем граждане Афганистана, которые имеют безвизовый доступ всего в 26 стран мира.
"На практике страны "глобального Севера" ввели в действие самые строгие ограничения на въезд, связанные с Covid-19. В это же время многие страны с более низкими показателями наоборот открыли свои границы без взаимности со стороны стран с более сильными паспортами. Это создало разрыв в возможностях для путешествий даже для полностью вакцинированных путешественников из стран, находящихся в нижней части Индекса", - подчеркивают авторы исследования.
Как сообщалось, в июле Украина потеряла две позиции в рейтинге Индекса паспортов мира и опустилась на 37 место.
Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.
Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые она граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассмотренных стран является биометрическими.
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