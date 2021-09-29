Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19, активность студентов по вакцинации несколько ниже, заявили участники "круглого стола" "Результаты вступительной кампании и реалии высшего образования в Украине во время пандемии от ведущих киевских вузов" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.





Начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры, кандидат технических наук Андрей Шпаков, в частности, сообщил, что вуз в настоящее время готовит четвертую волну вакцинации преподавателей.

"У нас достаточно высокий процент преподавателей провакцинирован и это процент вырастет, когда мы проведем четвертую волну вакцинации. Мы приглашаем мобильные бригады, которые приезжают и вакцинируют всех желающих", - сказал он.

Шпаков подчеркнул, что вакцинация как преподавателей, так и студентов проводится добровольно.

При этом он отметил, что "в последнюю волну вакцинации основное количество вакцинированных были именно студенты, хотя студенты не очень хотят массово вакцинироваться, поэтому мы проводим разъяснительную работу".

В свою очередь, завкафедры менеджмента и экономики Международного европейского университета Юлия Ремига сообщила, что вуз начал вакцинировать преподавателей еще в апреле, приглашая для этого мобильные вакцинальные бригады.

"Вакцинация добровольная, но преподаватели относятся к ней ответственно. На сегодня из всего нашего персонала около 86% уже провакцинировано", - сказала она.

Колот уточнил, что в настоящее время вуз собирает информацию о количестве сотрудников, которые переболели.

При этом он обратил внимание, что "непонятно что, делать, если переболела вся семья, но к семейному врачу обращался и подтверждение перенесенного заболевания имеет только один член семьи".

Где взять справку тем членам семьи, которые переболели, если зафиксирован только один член семьи? Такие случаи есть", - сказал он.