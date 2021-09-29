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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

16:43 29.09.2021 |

Украина

Количество студентов в высших учебных заведениях Украины выросло несмотря на пандемию COVID-19 и карантинные ограничения.

"В этом году количество абитуриентов увеличилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом.


Если в прошлом году было 190 заявлений, то сейчас уже подано 700. На сегодня общее количество украинских и иностранных студентов в вузе достигло 1200", - заявила заведующая кафедрой менеджмента и экономики Международного европейского университета Юлия Ремига на круглом столе в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она также отметила, что на сегодняшний день в вузе обучаются студенты из 92 стран мира. При этом университет выдал в целом 4500 приглашений для иностранных абитуриентов.

"Сейчас пропорция иностранных и украинских студентов университете составляет 70 к 30. Если говорить о ТОП-3 стран, откуда приезжают абитуриенты - это Индия, Нигерия и Конго. Наиболее популярными среди иностранцев специальностями являются медицина, маркетинг и программное обеспечение", - добавила Юлия Ремига.

Представитель МЕУ подчеркнула, что благодаря политике вуза, направленной на создание более комфортных условий для пребывания иностранных студентов в Украине, их количество с каждым годом продолжает расти.

"Вступительная кампания в НТУ КПИ в этом году прошла лучше, чем в прошлом. Мы набрали на 10 процентов больше студентов, в том числе и на контрактные специальности. При этом по специальностям гуманитарного направления показатели значительно лучше, чем по техническим", - отметил заместитель первого проректора, начальник научно-методического управления Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Сергей Гожий.

По его данным, конкурс на одно место по техническим специальностям составляет от 3 до 5 человек, при этом на гуманитарных факультетах и в сфере IT-технологий конкурс может достигать 10 человек на место.

"В процентном соотношении из иностранные студенты составляют 1/10 часть из общего количества контрактников в КПИ. Вместе с этим присутствует черта между гуманитарными и техническими дисциплинами. На технических факультетах количество иностранцев составляет около 2-х студентов на группу. При этом в абсолютных значениях показатели мы считаем низкими", - считает Гожий.

Он подчеркнул, что вуз пытается исправить данную ситуацию с помощью создания Центра международного образования для привлечения большего числа зарубежных студентов в крупнейший технический вуз Украины.

"В 2021 году КНЕУ вошел в десятку лучших вузов по количеству поданных заявлений. Всего было подано более 18 000 заявлений. К обучению зачислено 3680 студентов всех форм обучения. Считаем, что вступительная кампания этого года была успешной", - добавил проректор по научно-педагогической работе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолий Колот.

Он также отметил, что из-за карантинных ограничений в 2020 году и невозможности поступить на обучение в иностранные вузы, количество украинских абитуриентов в КНЕУ увеличилось на 30 процентов.

"После распада СССР в экономических вузах количество иностранных студентов резко сократилось. На сегодня мы видим приоритет в отправке украинских студентов на обучение в иностранные университеты. Сейчас мы имеем договоренности с более чем 50-ю европейскими и американскими вузами. При этом есть много иностранных студентов, желающих учиться на англоязычных программах. К примеру, сейчас к нам на подготовительные курсы приезжают 40 абитуриентов из Алжира, и мы продолжаем набор", - заявил представитель КНЕУ.

Начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Шпаков отметил, что общие демографические тенденции (увеличение количества выпускников школ), в этом году позволили существенно нарастить количество первокурсников в сравнении с предыдущими периодами.

"По данным Министерства образования и науки, в этом году абитуриентами подано более 1191 тыс. заявлений на все специальности уровня от бакалавра до магистра. В нашем университете количество заявлений в сравнении с прошлым также увеличилось. На сегодня подано уже 10500 заявлений, что на 20% больше, чем в 2020 году", - подчеркнул он.

При этом, по словам Шпакова, важным фактором для привлечения иностранных студентов является история вуза.

"Наш университет имеет большое количество выпускников из других стран. Многие студенты приезжают к нам именно благодаря семейным традициям, так как их родители являются нашими выпускниками", - подчеркнул он.

Кроме того, представители вузов отметили высокую активность в вакцинации от COVID-19 среди преподавательского состава и более низкую среди студентов.

Андрей Шпаков (КНУСА), в частности, сообщил, что вуз в настоящее время готовит четвертую волну вакцинации преподавателей.

"У нас достаточно высокий процент преподавателей провакцинирован и это процент вырастет, когда мы проведем четвертую волну вакцинации. Мы приглашаем мобильные бригады, которые приезжают и вакцинируют всех желающих", - сказал он.

Шпаков подчеркнул, что вакцинация как преподавателей, так и студентов проводится добровольно.

При этом он отметил, что "в последнюю волну вакцинации основное количество вакцинированных были именно студенты, хотя студенты не очень хотят массово вакцинироваться, поэтому мы проводим разъяснительную работу".

В свою очередь, представитель МЕУ Юлия Ремига сообщила, что вуз начал вакцинировать преподавателей еще в апреле, приглашая для этого мобильные вакцинальные бригады.

"Вакцинация добровольная, но преподаватели относятся к ней ответственно. На сегодня из всего нашего персонала около 86% уже провакцинировано", - сказала она.

При этом, по словам Ремиги, в начале сентября вуз организовал вакцинацию для студентов.

"Со стороны администрации и для преподавателей, и для студентов делается все, чтобы вакцинироваться было и удобно, чтобы было сохранено здоровье", - сказал она.

Со свой стороны, представитель НТУ КПИ Сергей Гожий сообщил, что вуз в течение лета приглашал вакцинальные бригады для добровольной вакцинации преподавателей и студентов.

"В КПИ привиты уже более 80%", - сказал он.

Комментируя условия проживания иногородних студентов, Гожий отметил, что "в общежитиях организованы специальные комнаты и блоки, изоляторы, куда помещаются заболевшие студенты, но к вакцинации никто не принуждает".

Анатолий Колот (КНЕУ) отметил, что в этом вузе также ведется разъяснительная работа о необходимости вакцинации.

"Никто не принуждает. Мы апеллируем к сознательности, подключили общественные и профсоюзные организации, студенческое самоуправление. Уже были две волны централизованной вакцинации, 29-30 сентября проводим очередную волну", - сказал он.

При этом Колот отметил, что вузы нуждаются в более детальных разъяснениях относительно нормы о вакцинации 80% сотрудников.

"Очевидно, должно быть больше разъяснений от наших центральных органов, потому что все уперлось в норматив 80%. Но пояснения нужны, что делать, если есть люди, которым противопоказана вакцинация, и есть люди, которые переболели и у них есть антитела", - сказал он.

Вместе с этим, представители вузов сошлись во мнении, что система высшего образования в целом быстро адаптировалась к новым условиям учебного процесса (смешанная система, карантинные мероприятия). Такая адаптация, по их мнению, только ускорила переход учебных заведений на цифровые технологии.

"Можно сказать, что COVID-19 даже имел позитивное влияние на деятельность университета. Он ускорил переход на цифровые технологии, на создание новых коммуникационных платформ между преподавателями", - сказал представитель КНУСА Андрей Шпаков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина"

В то же время, он отметил, что негативной стороной вопроса есть те, что дистанционный формат требует большего времени на подготовку.

"Коронакризис это не только вызовы и проблемы, но и новое окно возможностей, и новые горизонты", - отметил Анатолий Колот (КНЕУ).

В свою очередь, представитель НТУ КПИ Сергей Гожий заявил, что их вуз заложил основы для дистанционного обучения еще до пандемии коронавируса, что позволило быстро адаптироваться к новым условиям образовательного процесса.

Вместе с этим, Юлия Ремига (МЕУ) заявила, что вуз полностью адаптировался к вызовам, которые принесла пандемия, в частности к дистанционному обучению.

Организатор и модератор круглого стола Максим Уракин, подчеркнул важность мероприятия, поскольку все его участники являются представителями высокотехнологической отрасли Украины, в которой работают десятки тысяч людей.

"В последние годы мы видим новые тенденции в украинском образовании. Хотелось бы призвать представителей вузов быть более открытыми, для общества и прессы. Со своей стороны, «Интерфакс-Украина» готов на постоянной основе выступать дискуссионной площадкой для того, чтобы доносить информацию о тех изменениях, которые происходят в высшей школе до любых слоев нашего населения", - подытожил Уракин.
 

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