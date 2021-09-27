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В водительских правах появятся новые отметки и коды
13:57 27.09.2021 |
Министерство внутренних дел анонсировало нововведения при выдаче водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее, уточняют в МВД.
В частности, в удостоверениях водителя появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 свидетельства. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии отметки - с любой.
На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше.
В частности, будут отображаться в виде кодов: медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты и т.д.), приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, и т.д.), управления транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и т.д.
Срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена увеличили от тех месяцев до двух лет, но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании курсов по подготовке водителей.
Водителям больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).
Также оптимизирован процесс принятия экзаменов: в случае одновременного открытия двух категорий экзамены состоят по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE). В частности, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С.
При возвращении водительского удостоверения после лишения права управления, при наличии в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также состоят по высшей категории.
Все нововведения вступят в силу после обнародования постановления Кабинета Министров №1007 от 22 сентября 2021 года, кроме изменений, касающихся отметки об автоматической коробке передач, которое появится в течение трех месяцев.
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