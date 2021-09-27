В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

В Украине 24 сентября вступило в силу постановление, по нормам которого хранения номерных знаков будет стоить 9 гривен в сутки без учета НДС, сообщает пресс-служба МВД.

"После окончания срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены", - пояснили в ведомстве.

Для получения услуги понадобятся: заявление, документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы на транспортное средство и платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

Речь идет об ответственном хранении номерных знаков зарегистрированных или снятых с учета транспортных средств для дальнейшего закрепления за другими транспортными средствами одного и того же владельца. Эту услугу предоставляют территориальные сервисные центры МВД. Ранее эта услуга стоила 3,6 грн, потом 6 грн.