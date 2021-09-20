Финансовые новости
- |
- 20.09.21
- |
- 17:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав
16:42 20.09.2021 |
В Украине 98,1% госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца не вакцинированы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на замминистра, главного государственного санврача Игоря Кузина.
"По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, не вакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня", - процитировала пресс-служба Кузина.
По его словам, в настоящее время в Украине стремительно ухудшается эпидситуация - количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось вдвое за последнюю неделю: с 3,3 тыс. за 13 сентября, до более 6 тыс. 17 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу
|Алексей Голобуцкий о расколе в ОПЗЖ, Левочкине и деньгах Кремля
|Позитив недели. Наша армия вооружилась «Вербой», которая гораздо сильнее «Града»
|Добро пожаловать в Сибирь. Как жители ОРДЛО спасут депрессивную Россию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав
|Кабмин продлил карантин до конца года
|Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»
|Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета
|Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности
|В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ
Это интересно
|От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры
|Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
|Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara
|Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW
|Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК
|Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро
|Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13