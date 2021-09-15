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Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета
11:45 15.09.2021 |
Консалтинговое агентство Cable.co.uk опубликовало свой ежегодный мировой рейтинг скорости интернета. Как сообщает AIN.ua, по результатам исследования 2021 года, Украина заняла 77 место среди 224 стран - в 2020 году она находилась на 92 позиции рейтинга.
* Агентство на основании 370 000 тестов зафиксировало, что средняя скорость интернета в Украине - 25,26 Мбит/с. В прошлом году Украина занимала 92 позицию со скоростью в 15,09 Мбит/с.
* Для сравнения, у некоторых соседних стран в 2021 году показатели следующие: в Венгрии - 104,07 Мбит/с, Польше - 63,84 Мбит/с, Молдове - 36,47 Мбит/с.
* Украина, по данным исследования, из соседних стран опередила только в Беларусь - 19,86 Мбит/с. Вместе с тем, наша страна опередила также Грузию, Казахстан, Турцию и других.
* В тройку лидеров рейтинга вошли остров Джерси (274,27 Мбит/с), Лихтенштейн (211,26 Мбит/с) и Исландия (191,83 Мбит/с).
* Самый медленный интернет в Туркменистане (0,5 Мбит/с), Йемене (0,68 Мбит/с) и Эфиопии (1,2 Мбит/с).
* По данным исследования, средняя мировая скорость интернета в 2021 году должна вырасти до 29,79 Мбит/с. В 2020 году она составляла 24,83 Мбит/с.
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