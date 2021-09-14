Финансовые новости
- |
- 14.09.21
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав
23:03 13.09.2021 |
Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению № 1236 и внедрил "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта для украинцев, содержащие информацию о полной или частичной вакцинации и согласно которым для всех привитых будут действовать привилегии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.
В частности, согласно изменениям COVID-сертификат будет "желтым" или "зеленым" и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования, действующий 72 часа, или выздоровление. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.
Как отмечается, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений - они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.
Вместе с тем, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
В случае введения красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификат у 100% работников.
В пресс-службе ведомстве добавили, что окончательное решение о предоставлении услуг вакцинированным или соблюдения всех карантинных ограничений остается за владельцем.
Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.
Отмечается, что при наличии у граждан, пересекающих границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, они могут не проходить самоизоляцию. Это же касается и тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Переход на латиницу — красивая фишка, которая может создать большие проблемы
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Такого подхалимства, какое есть по отношению к Зеленскому сейчас, в Украине никогда не было
|СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов
|Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака
|Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав
|Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»
|Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос
|Перепись населения в Украине состоится в 2023 году
|Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере
|Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года
Это интересно
|Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением
|Завершился суд Epic против Apple: последнюю обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов
|Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB
|30% сотрудников на удаленке игнорируют корпоративные политики кибербезопасности
|Китай совсем скоро испытает ядерный реактор на ториевом топливе — он может стать будущим атомной энергетики