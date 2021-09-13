Финансовые новости
- |
- 13.09.21
- |
- 22:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»
12:59 13.09.2021 |
В приложении "Дія" теперь будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.
Как сообщает Telegram-канал приложения, этот документ должен подтянуться автоматически.
В "Дії" напомнили, что в Украине загранпаспортом в приложении можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.
Теперь в приложении "Дія" доступны такие паспорта:
* ID-карта;
* биометрический загранпаспорт;
* небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года.
В то же время, паспорт-книжечка в приложении пока не отображается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов
|Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака
|Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
|Неожиданный альянс. Смогут ли Порошенко с Тимошенко объединиться против Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»
|Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос
|Перепись населения в Украине состоится в 2023 году
|Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере
|Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года
|Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19
|Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції
Это интересно
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов
|Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB
|30% сотрудников на удаленке игнорируют корпоративные политики кибербезопасности
|Китай совсем скоро испытает ядерный реактор на ториевом топливе — он может стать будущим атомной энергетики
|Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
|В Нидерландах начали ходить грузовые корабли с питанием от батарей в сменных контейнерах