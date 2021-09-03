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Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19
10:54 03.09.2021 |
Министр здравоохранения Виктор Ляшко в США провел встречу с директором Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах.
Об этом сообщил сам министр на странице в Facebook.
"Обсудили текущее состояние реализации Минздравом трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа $439,7 млн. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $150 млн, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - написал он.
Ляшко подчеркнул, что ключевым элементом сотрудничества между Минздравом и Всемирным банком является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.
Министр добавил, что в рамках сотрудничества с Всемирным банком в настоящее время закупается вакцина производства Pfizer, холодильное оборудование для медучреждений первичного звена, дополнительное лабораторное оборудование и тест-системы.
Кроме того, проводится серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности относительно коронавируса, обеспечивается работа национального контакт-центра по вопросам противодействия COVID-19, а также проводятся тренинги для медицинских работников.
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