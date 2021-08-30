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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції
15:45 30.08.2021 |
Ситуація із забрудненням водойм України є критичною!
Річка Дніпро щороку забруднюється тонами сміття та викидами від різних підприємств. Більшість людей знають про цю проблему, але все одно продовжують викидати сміття та забруднювати далі нашу прекрасну річку.
Поблизу річки багато пляжних зон і сміття впливає на наше здоров'я. Разом ми зможемо не лише прибрати прибережні території річки, а та у спортивному ритмі на байдарках виловити сміття з річки.
Наші журналісти поспілкувались з організаторами акції ГО "СД Платформа", та дізнались всі деталі.
"Інколи ми дивимось на нашу річку Дніпро через призму рожевих окулярів. Але знявши їх, ми бачимо скільки бруду, пластику, незрозумілих речей плаває у річці. Ми зібрали активістів, яким не байдужа доля річки. Ми самі стали тим фільтром, який допоміг Дніпру стати чистішим, і все своїми силами" - координаторка екологічного напрямку СД Платформи, Давидкова Катерина.
Пластик, пляшки з-під алкоголю, дитячі іграшки та навіть крадені речі - це короткий список знайдених "скарбів", які виловили активісти з вод Дніпра. Це сміття залишили звичайні відпочивальники, які, чомусь, не бажають бачити Дніпро чистим.
"Ми знайшли сумку у якій були ключі від машини та квартири, гаманець з особистими документами та банківськими картками. Не гаючи часу, ми знайшли через Fb власника знайдених речей і наступного дня повернули. Речі були у воді більше як рік. Тому Еко акція не лише про допомогу водоймам, а і про добрі справи, наприклад як ось даний випадок" - іноземний студент Міжнародного Європейського Університету, Said Mechkour.
Будьте екосвідомими! Якщо любите відпочивати поблизу Дніпра - викиньте своє сміття до смітника, аби згодом ваші "скарби" не знаходили інші активісти.
Маленькими, але прогресивними кроками робимо нашу річку чистою!
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