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Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету
15:41 30.08.2021 |
Напередодні святкування тридцятиріччя проголошення Незалежності України до Міжнародного Європейського Університету завітав Віктор Андрійович Ющенко. Студенти та викладачі мали унікальну можливість поспілкуватися з людиною-легендою, доторкнутися до історії та отримати відповіді на актуальні запитання.
Співзасновник та проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Алла Сергіївна Наволокіна представила поважного гостя колективу університету, познайомила його з президентом Міжнародного Європейського Університету - Франц Владимиром Фон Габсбургом-Лотрингеном, головою ради сприяння розвитку -Анатолієм Володимировичем Толстоуховим, членом ради сприятння розвитку - Михайлом Михайловичем Полянчичем.
Алла Наволокіна зазначила, що для зустрічі з Віктором Андрійовичем зібралася аудиторія, мотивована до отримання знань, необхідних для подальшої професійної діяльності, представила колектив викладачів, студентську молодь та партнерів університету.
Віктор Андрійович Ющенко під час свого виступу поділився з колективом університету спогадами про свій життєвий шлях, етапи професійного зростання, наукові набутки та плани.
Адже освіта, наголосив він, це запорука процвітання України:
"Хто виграв освіту, той виграв майбутнє", - зауважив Віктор Ющенко.
Третій президент України розповів викладацькому складу та молодому поколінню про виклики, з якими зіштовхується Україна на сучасному етапі розвитку.
"Сьогодні ваш Університет - це новий потужний комплекс. Я вірю, що великі традиції продовжить нове покоління, до якого маю честь звертатися сьогодні. Ви виховуєте справжніх громадян України", - сказав Віктор Ющенко.
На знак вдячності, поваги та визнання Алла Наволокіна вручила експрезиденту авторські картини. Віктор Андрійович є великим поціновувачем мистецтва. Він зізнався, що сам досить часто бере в руки фарби, пензлі, полотно та починає творити.
"Талановита людина талановита у всьому... Ці слова, без сумніву, стосуються дивовижної особистості, та чарівного проректора Міжнародного Європейського Університету", - зазначив Віктор Ющенко.
Наприкінці зустрічі поважний гість привітав Міжнародний Європейський Університет із 30-річчям Незалежності України та побажав процвітання і талановитих випускників, які стануть гідними представниками української нації. До слова, Міжнародний Європейський Університет має потужні міжнародні зв'язки, завдяки чому може реалізовувати масштабні проєкти.
Вражений атмосферою університету та теплим прийомом, третій президент України залишив оригінільне вітання та авторський малюнок в Книзі поважних гостей університету.
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