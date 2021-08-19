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ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»
13:40 19.08.2021 |
Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства цифровой трансформации.
"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией", - говорится в заявлении.
На 20 ноября анонсирован брифинг представителей Минцифры, Минздрава и ЕС, на котором расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дії".
В брифинге примет участие посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
COVID-сертификат - это документ в приложении "Дія", подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел после коронавирусной болезни.
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