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Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз
08:23 29.07.2021 |
Украина с 1 января 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Кабинет министров в среду принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, обращающихся в зарубежные дипломатические учреждения Украины за оформлением виз для въезда в Украину.
В частности, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.
Как отметили в МИД, до сих пор оформления украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, не предусматривая использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).
Введение фиксации биометрических данных визовых заявителей устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины; усовершенствует осуществления компетентными органами Украины контроль за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшит координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики и усилит борьбу с использованием поддельных документов.
При этом требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей или применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, лица с физическими недостатками, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).
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