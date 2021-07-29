Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

Украина с 1 января 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Кабинет министров в среду принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, обращающихся в зарубежные дипломатические учреждения Украины за оформлением виз для въезда в Украину.

В частности, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.

Как отметили в МИД, до сих пор оформления украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, не предусматривая использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).

Введение фиксации биометрических данных визовых заявителей устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины; усовершенствует осуществления компетентными органами Украины контроль за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшит координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики и усилит борьбу с использованием поддельных документов.

При этом требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей или применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, лица с физическими недостатками, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).