Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов

Украина потеряла две позиции в рейтинге Индекса паспортов мира и сейчас занимает 37 место.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов от компании Henley&Partners, передает Укринформ.

Согласно подсчетам составителей ретина, владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 137 стран.

Возглавляет рейтинг Япония, ее граждане могут посетить 193 страны. На втором месте - Сингапур с безвизовым доступом в 192 страны. Третье место делят Южная Корея и Германия, чьи граждане могут посетить с безвизовым доступом 191 страну.

Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года украинский загранпаспорт находился в этом рейтинге на 35 месте.

Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые она граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассмотренных стран является биометрическими.