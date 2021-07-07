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Украина опустилась на две позиции в мировом рейтинге престижности паспортов
08:20 07.07.2021 |
Украина потеряла две позиции в рейтинге Индекса паспортов мира и сейчас занимает 37 место.
Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов от компании Henley&Partners, передает Укринформ.
Согласно подсчетам составителей ретина, владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 137 стран.
Возглавляет рейтинг Япония, ее граждане могут посетить 193 страны. На втором месте - Сингапур с безвизовым доступом в 192 страны. Третье место делят Южная Корея и Германия, чьи граждане могут посетить с безвизовым доступом 191 страну.
Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года украинский загранпаспорт находился в этом рейтинге на 35 месте.
Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.
Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые она граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассмотренных стран является биометрическими.
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