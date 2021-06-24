Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

С 2020 года Украина опустилась на 5 позиций в списке стартап-экосистем и сейчас занимает 34-е место в мире. Об этом говорится ежегодном рейтинге "Global Startup Ecosystem 2021" от в StartupBlink.

Киев попрежнему занимает 1 место в рейтинге городов Украины, однако после падения на 16 позиций за год столица Украины сейчас располагается на 48-м месте в мире, сохраняя свою позицию в топ-50 мировых лидеров. Лучше всего Киев справляется с разработкой ПО и обработкой данных, а также с маркетингом и продажами - 19 место в мире.

В этом году в рейтинг 1000 лучших городов мира вошли 6 городов Украины. Заняв 2-е место в Украине, Львов поднялся на впечатляющие 99 позиций и занял 255-е место в мире. Остальные украинские города потеряли позиции, что привело к падению страны в общемировом рейтинге: Одесса, 3-е место в стране, опустилась на 38 позиций до 394-го места в мире, Харьков опустился на 72 места до 513-го, Тернополь опустился на 63 места до 787-го, а Днепр упал на 80 позиций до 883-го.

Основная причина успеха Украины - талант разработчиков, которые востребованы многими иностранными компаниями удаленно или в местных R&D-центрах, отмечает StartupBlink. Учитывая, что стоимость жизни в стране невысока по западным стандартам, а разработчикам хорошо платят иностранные клиенты, многие из них все же отказываются от легких денег и решают создать собственный стартап. Если эта тенденция сохранится, Украина окажется на пути к большему успеху и станет лидером в глобальной экосистеме стартапов, добавляют исследователи.