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Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью
12:42 22.06.2021 |
Министерство здравоохранения работает над запуском кабинетов пациента на базе портала "Дия" осенью этого года, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".
"Мы хотим создать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфоны, в частности мы говорим о "Дие". Это позволит проводить скрининговые программы, четко отслеживать, кто проходит программы, какие врачи их предлагают", - сказал он.
По словам министра, скрининговые программы предусматривают ежегодный медосмотр семейным врачом для людей старше 55 лет и рекомендации прохождения некоторых скрининговых процедур: регулярный мониторинг анализа крови и скрининговые программы, в том числе относительно раннего выявления рака прямой кишки и молочной железы.
Ляшко добавил, что министерство намерено внедрить мотивационные стимулы для таких программ.
"Дополнительно к этому кабинету пациента мы хотим внедрить мотивационные стимулы - для семейных врачей и для людей, которые проходят ежегодные медобследования. Это могут быть предложения в спортзалах, бассейнах, другие мотивационные пакеты. В этом году мы запускаем мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний. В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", - сказал министр.
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