МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

За январь-май 2021 в госбюджет поступило 126,129 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Всего за год работы МВД получило 160 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, которые ЭП получила в ответ на запрос.

В частности, за январь этого года поступило 17,4 млн грн, за февраль - 16,099 млн грн, за март - 27,9 млн грн, за апрель - 35,8 млн грн, за май (по состоянию на 28 мая) - 28,9 млн грн.

Отметим, что за период с 1 июня 2020 года и до конца 2020 года в госбюджет поступило 192,8 млн грн платы штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Таким образом, за год автофиксации нарушений ПДД в бюджет поступило 319 млн грн.

При этом, средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специального фонда государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.