Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

Почти каждый второй украинец планирует вакцинироваться от коронавируса, при этом 19% граждан намерены сделать это в ближайшее время, еще столько же - планируют привиться попозже, и еще 10% будут вакцинироваться только тогда, когда им придется это сделать по формальным причинам, свидетельствуют результаты опроса "Отношение граждан Украины к вакцинации от COVID-19", проведенного Центром Разумкова с 21 по 26 мая.

Сообщается, что по сравнению с мартом 2021 года доля респондентов, которые ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, уменьшилась с 51,5% до 43%.

При этом, с 12% до 19% возросла доля тех, кто намерен сделать её в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), с 16% до 19% - доля тех, кто намерены вакцинироваться, но позже, и 10% (столько же, как и в марте) намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу).

Чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививки от COVID-19, 59% готовы делать её только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за прививку, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех, кто не намерен делать прививку).

Хотя, по сравнению с мартом, доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Исследование проводилось при финансовой поддержке представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.