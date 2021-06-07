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Украина переходит на Е-больничные – Ляшко
08:59 07.06.2021 |
Полный переход всех медицинских учреждений Украины на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021, до 31 августа будет действовать переходная модель внедрения е-больничных, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
Министр отметил, что приказ о "Некоторых вопросах формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки" уже подписан и прошел экспертизу Минюста.
"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - подытожил министр.
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