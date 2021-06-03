Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня, начиная с 2015 года, после того, как он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2014 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем обращении к ООН предложил дату 21 июня, поскольку это самый длинный день в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира.

Йога - это древняя физическая, умственная и духовная практика, зародившаяся в Индии. Слово «йога» в переводе с санскрита означает соединение или объединение, символизируя единство тела и сознания.

Сегодня йогу практикуют в различных формах по всему миру, и ее популярность продолжает расти.

Признав всеобщий интерес к йоге, 11 декабря 2014 года Организация Объединенных Наций резолюцией 69/131 провозгласила 21 июня Международным днем йоги.

Международный день йоги нацелен на повышение осведомленности о многочисленных преимуществах практики йоги во всем мире.

Проект резолюции об учреждении Международного дня йоги был предложен Индией и одобрен 175 государствами-членами ООН. Это предложение впервые внес премьер-министр Нарендра Моди в своем выступлении во время открытия 69-й сессии Генеральной Ассамблеи, в котором он сказал: «Йога - это бесценный дар древних традиций. Йога олицетворяет единство разума и тела, мысли и действия ... целостный подход к здоровью и благополучию. Речь идет не только о физических упражнениях, но и об открытии чувства единства с самим собой, миром и природой».

Накануне 7-го Международного дня йоги, Украинская ассоциация аюрведа-йоги организовала два мероприятия. Мероприятия проводятся ежегодно.

Всеукраинский видеочемпионат по йоге 2021 (первое ежегодное соревнование национального уровня)

Всеукраинский фотоконкурс по йоге 2021 (второй ежегодный конкурс национального уровня)

Мероприятия направлены на популяризацию "науки йоги" на благо человечества.

Выдающееся жюри мирового уровня:

Науф Марвааи (психотерапевт, консультант по стилю жизни, мастер йоги, обладатель награды Падма Шри (четвертая высшая гражданская награда президента Индии), президент Саудовского олимпийского комитета йоги Министерства спорта Саудовской Аравии,

Амира Фами (выдающийся журналист/инструктор по йоге), более 25 лет преданной работы по продвижению науки о йоге. Работала на радио Radio Cairo, в газете Al-Masaa и информационном агентстве Reuters, Египет,

Гириш Джа, мастер йоги (более 40 лет преподавания, обучения, исследований, наставничества людей в области йоги, медитации и науки), Соединенные Штаты Америки,

Йоги Бхай Джи (Виктор Трувиано), мастер йоги (30 с лишним лет посвящены йоге, медитации и благополучию человечества), Аргентина,

Снежана Сатья Прия Мразович (сертифицированный учитель йоги, гипноза, пранического исцеления, Хорватская организация естественной, энергетической и духовной медицины, HUPED), Хорватия,

Доктор Бхарат Сингх (учитель и эксперт по йоге, Сертификационный совет по йоге, Министерство АЮШ (AYUSH), правительство Индии), Индия,

Доктор Чару Шарма (докторская степень по философии йоги, старший эксперт по йоге Индийской ассоциации йоги, ведущий экзаменатор совета по сертификации йоги, министерство AYUSH, правительство Индии), Индия,

Г-н Кшетримаюм Дорен Сингх (помощник специалиста по йоге, Национальный институт йоги имени Морарджи Десаи, MDNIY),

Холоуд Алями (ведущий инструктор и терапевт по йоге, RYT 200), Саудовская Аравия,

Йоги Ибрагим Махмуд Мосле (ведущий инструктор и терапевт по йоге, RYT 200), Египет,

Говиндараджу Венкатачалам (сертифицированный учитель йоги, терапевт и инструктор, координатор международных исследований йоги в Индии, США и Австралии), Австралия.

Победителям будут вручены призы и сертификаты. Участие бесплатное.

26.05.2021 (среда) - старт мероприятия,

13.06.2021 (воскресенье) - дата окончания подачи заявок,

21.06.2021 (понедельник) - объявление окончательных результатов.

Подробная информация на сайте: www.uaay.org Всеукраинский видеочемпионат по йоге 2021 (детальная информация) - https://uaay.org/wp-content/uploads/2021/05/Video-Broch-UKR.pdf Всеукраинский фотоконкурс йоге 2021, (детальная информация) https://uaay.org/wp-content/uploads/2021/05/Photo-Broch-UKR.pdf

При поддержке посольства Индии в Украине.

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