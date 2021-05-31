Финансовые новости
- |
- 31.05.21
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина ослабит карантинные ограничения на летний период
08:13 31.05.2021 |
Украина ослабит карантинные ограничения на летний период, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал Ляшко в интервью "ТСН.Неделя" в воскресенье.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оккупанты превращают захваченные районы украинского Донбасса в закрытую зону
|Межбанк 28 мая впал в спячку, активность была совсем низкой
|НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»
|Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина ослабит карантинные ограничения на летний период
|Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль
|Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко
|Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов
|Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля
|Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам
Это интересно
|Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных
|Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных
|Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
|Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса
|Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч