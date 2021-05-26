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Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль
15:53 26.05.2021 |
Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Что касается COVID-паспортов или COVID-сертификатов. Европейский Союз находится на финальной стадии согласования таких паспортов. Его наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе, поэтому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами. Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что такие сертификаты будут действовать в Европе.
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