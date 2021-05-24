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Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля
15:55 24.05.2021 |
Министерство цифровой трансформации предварительно планирует запустить паспорта вакцинации в приложении "Дія" с 1 июля.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.
По словам Федорова, запуск паспортов вакцинации в Украине будет синхронизирован с соответствующими процессами в Европейском Союзе.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский еще в конце марта заявил о необходимости разработки в Украине системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Евросоюза, США и Израиля.
В мае премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас ведутся переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации.
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