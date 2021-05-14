Финансовые новости
- |
- 14.05.21
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов
11:20 14.05.2021 |
Граждане Украины оформили около 6 млн ID-карт и более 16 млн биометрических паспортов.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook в рамках кампании #миEUкраїна ко Дню Европы.
Среди результатов реализации государственных проектов евроинтеграционного направления ГМС также отмечает получение иностранцами и лицами без гражданства свидетельств на постоянное или временное проживание в форме карт с бесконтактным электронным носителем - оформили уже 287 тысяч свидетельств.
Кроме того, миграционная служба отметила принятие закона о цифровых копиях ID-карт и биометрического паспорта, которые приравниваются к физическим аналогам документов, а также введение комплексных электронных услуг ID-14 и е-Малятко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Беспилотный разведчик: Что за БПАК «Лелека-100» приняли на вооружение в ВСУ
|Сокращение ради НАТО: как Киеву советуют реформировать Службу безопасности Украины
|Дело Медведчука: Не посадили, потому что не захотели, или не посадили, потому что не смогли
|Спрос и предложение на межбанке 13 мая находились приблизительно на одинаковом уровне
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов
|Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники
|Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко
|Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него
|В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах
|Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов
Это интересно
|Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC
|В автомобилях Xiaomi будут использоваться бренды Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors и Mi Auto
|NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
|Tesla обвинили в махинациях с динамическими характеристиками
|Причиной следующего финансового кризиса может стать кибератака
|США признали свою ошибку и готовы исключить Xiaomi из чёрного списка
|Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей