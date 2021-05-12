Украина получила на вакцинацию $90 миллионов займа Всемирного банка

Украина получила заем Всемирного банка в рамках инициативы справедливого распределения вакцин от коронавируса в мире COVAX.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение организации, опубликованное 11 мая.

"Всемирный банк одобрил новый проект на 90 миллионов долларов для расширения реагирования украинского сектора здравоохранения на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении

Как сообщает Deutsche Welle, Всемирный банк одобрил выделение Украине займа 90 миллионов для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Как отмечается, эти деньги выделены для нового проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 миллионов человек.

«Проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии», - говорится в сообщении Всемирного банка.

В то же время в организации добавляют, что проект поможет не только закупить вакцину, но и приобщиться к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики.

«Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ІТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации», - отмечают во Всемирном банке.

По словам директора банка по делам Восточной Европы Арупа Банерджи, проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.

Как сообщалось, 5 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект в объеме 200 миллионов долларов США, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.

В банке отметили, что будут финансироваться проекты, направленные на модернизацию высших учебных заведений и научно-исследовательских лабораторий, а также цифровая инфраструктура для организации обучения в вузе с помощью дистанционных методов.