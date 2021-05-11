Финансовые новости
- |
- 11.05.21
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов
21:57 07.05.2021 |
Украина подписала контакты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 млн доз, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года", - рассказал министр в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.
Также Степанов подчеркнул, что "нужно еще около 5 млн доз".
"У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз по вакцине Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки", - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укрэксимбанк два дня подряд скупал доллар на межбанке под вакцину
|Война за «ватный» электорат: Что стоит за разговорами о расколе в ОПЗЖ
|Резкому росту спроса на доллар 6 мая финансисты дали одно объяснение - покупки Укрэксимбанка под закупку вакцин от COVID-19
|Сигнальный визит. Что потребовал Блинкен от Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|С 18 по 23 мая в Одессе впервые пройдет международный проект Odessa Wine Week
В РУБРИКЕ
|Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов
|«Стена» на границе. Смогут ли украинские пограничники остановить российское вторжение
|Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос
|Степанов: «Спутника» в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ
|Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины
|В Украине появится первая легальная рулетка
Это интересно
|Microsoft не получает прибыль от продаж Xbox
|В этом году на видеоигры будет потрачено более 175 млрд долларов
|Китайское киберподразделение закупает зарубежные антивирусы
|Британские королевские морские пехотинцы успешно испытали реактивный ранец в море
|У IBM готова первая в мире 2-нанометровая технология производства микросхем
|Bentley полностью перейдёт на выпуск электромобилей к 2025 году
|Пентагон расширил свою программу раскрытия уязвимостей