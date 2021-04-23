Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

Прекращение авиасообщения Турции с Россией вызвало закрытие большинства турецких отелей. Открытие туристического сезона в стране отодвинули на неопределенный срок. Об этом журналисту УНН рассказали специалисты туристической отрасли.

"Поскольку Россия не летит, то некоторые отели отодвигают свою дату открытия на неопределенный срок. Многие даже не открываются. Поэтому, сейчас проблема в том, что некоторым бронированиям среди украинцев, сделанным ранее, приходится находить альтернативы. Отели не желают работать на минимальные загрузки. А люди действительно ожидают снижения цен, но этого не происходит", - рассказала туристический агент Марина Даниэлян.

Как отметила эксперт, основная проблема сезонного отпуска в Турции в этом году заключается в том, что большинство отелей, предоставляющих свои услуги, отодвигают дату открытия сезона, в связи с тем, что отели не готовы работать на минимальное количество туристов.

"Нам приходится искать, куда переселять людей, которые делали бронь на майские праздники в январе, потому что отели закрываются", - рассказала туристический агент.

По ее словам, второй не менее важной проблемой остается страх украинцев перед путешествием, вызванный ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

"Наших туристов в сравнении с другими странами от 20 до 30%, не больше. Основная масса - это россияне (около 60%), а остальное - европейцы. Сейчас при выборе Турции люди сами спрашивают о ситуации, ограничениях, а также учитывают обстановку в Украине. А есть те, которые просят подобрать отель, где поменьше людей. Ситуация с Россией "аншлаг" среди наших людей не вызвала, а скорее дала обратную реакцию", - отметила эксперт.

Как рассказала турагент, в связи с ухудшением ситуации с ограничениями в Турции, отменены все культурные мероприятия и концерты, что также влияет на выбор страны для отдыха.

В то же время, специалист Ажелика Харитонова считает, что проводить отпуск в Турции намного выгоднее, чем на украинских курортах. Поскольку качество, сервис, и чистота значительно отличаются, несмотря на одинаковую стоимость.

"Если вы возьмете отель 4 звезды в Одессе, и 4 звезды в Турции - ожидания будут разные. Средняя стоимость отдыха в 4-звездочном отеле на 7 дней составляет от 700 евро и в Украине и в Турции. Но учитывая уровень отечественного туризма, рекомендуется выбирать заграничные путевки. Если варьировать цены среднего класса, то самая дорогая путевка на 7 дней может обойтись до 1 000 евро. На это все влияет сервис, включенное питание, а также, насколько близко к морю расположен отель", - отметила турагент.

Несмотря на значительное снижение туристического потока, по словам специалистов, наиболее популярными курортами Турции остаются берег Эгейского моря, а также побережье Анталии и Аланьи.